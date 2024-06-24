В ООН отреагировали на применение кассетных боеприпасов в Севастополе В ООН призвали отказаться от использования кассетных боеприпасов после атаки ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Любое применение боеприпасов с кассетной составляющей в населенных пунктах с гражданским населением идет вразрез с нормами гуманитарного права, передает ТАСС со ссылкой на заявление в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека. Заявление прозвучало после атаки ВСУ на Севастополь с применением дальнобойных ракет.

Хотя кассетные боеприпасы сами по себе не запрещены международным гуманитарным правом, УВКПЧ последовательно придерживается позиции, согласно которой их применение в населенных районах несовместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права, — объяснила представитель управления Элизабет Троссел.

В международной организации также подчеркнули, что мирные жители находятся под угрозой не только в момент использования боеприпасов такого типа, но и в течение долгих лет после этого. В связи с этим в УВКПЧ призвали не использовать кассетные боеприпасы, беря во внимание риски для гражданского населения.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что количество пострадавших при атаке ВСУ по городу увеличилось до 153 человек. По его данным, ранения получили 27 детей. Жертвами удара стали четыре человека, включая двух детей.