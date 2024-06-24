Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь увеличилось Развожаев: число пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю выросло до 153

Число людей, пострадавших из-за ракетного удара Вооруженных сил Украины по Севастополю, выросло до 153 человек, сообщил в ходе аппаратного совещания в правительстве города губернатор Михаил Развожаев. Среди погибших числятся четыре человека, передает ТАСС.

153 человека обратились за медпомощью, из них 27 детей. Четыре человека погибли, в том числе два ребенка, — уточнил губернатор.

Уточняется, что заседание началось с минуты молчания. Развожаев также объявил, что пострадавшим будут назначены выплаты.

В департаменте здравоохранения добавили, что на амбулаторном лечении находятся 74 пациента. Во время инцидента на месте происшествия работали 30 бригад скорой помощи.