Ветеран СВО рассказал, какие резервы ВСУ перебросили к Харькову Ветеран СВО Долгошея: под Харьков переброшены морпехи и танковые бригады ВСУ

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинская армия перебрасывает дополнительные силы на Харьковское направление, в том числе морпехов и танкистов, заявил в беседе с NEWS.ru ветеран СВО Владислав Долгошея. В то же время он подчеркнул, что украинская армия вряд ли способна пойти в наступление на данном участке фронта. По его словам, в настоящее время вокруг села Липцы и в северной части Волчанска идут встречные бои.

Противник сумел перебросить туда силы 42-й бригады, 57-й бригады, 36-й бригады морской пехоты, а также две танковые бригады. Туда же, насколько известно, переброшена батальонная группа 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. По моему мнению, нашей армии выгодны бои в Волчанске. ВСУ вынуждены перебрасывать туда резервы с направлений, которые интересуют нас больше, — Часов Яр и Очеретино, — выразил мнение Долгошея.

Автор Telegram-канала «Владислав Сас» полагает, что Киев также готовит оборону в Сумской области, опасаясь наступления ВС РФ на этом направлении. Он добавил, что сейчас ряды украинских вооруженных сил активно пополняются заключенными, однако они вряд ли существенно повысят боеспособность армии.

Понятно, что их задействуют как пушечное мясо, но их численность не превысит трех-четырех тысяч человек. В общем, личного состава недостаточно для перехода в наступление, — уверен Долгошея.

Ранее Долгошея предположил, что активные наступательные действия ВС РФ под Торецком также могли носить отвлекающий характер. Он не исключает, что таким образом российская армия планирует затянуть в эту агломерацию как можно больше сил противника и сковать их там.

Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на данные аналитического ресурса Deep State сообщило, что Вооруженные силы России нарастили «ударный кулак» на участке от Райгородки до Нововодяного в ЛНР. Согласно публикации, войска активно готовятся к мощному наступлению в сторону Боровой Харьковской области. В Минобороны РФ информацию не комментировали.