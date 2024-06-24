Песков после гибели детей в Крыму призвал искать ответы в США и Европе Песков призвал спросить власти Европы и США, почему убивают детей в Крыму

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Журналисты должны спрашивать официальных лиц Европы и США, зачем они поддерживают убийство российских детей, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после ракетной атаки на Крым. Официальный представитель Кремля призвал задавать им «такой простой вопрос», сообщил ТАСС.

Спрашивайте у моих коллег в Европе, [на Западе], прежде всего в Вашингтоне, пресс-секретарей, зачем их правительства убивают российских детей, — сказал Песков.

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 23 июня, атаковали пляж в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате удара погибли четыре человека, среди них двое детей. Губернатор также уточнил, что пять детей находятся в реанимации. Их доставят в Москву специальным бортом. В Минздраве России уточнили, что в результате ракетного обстрела Севастополя пострадал 151 человек.

В Минобороны России заявили, что ответственность за трагические события в Севастополе, где погибли мирные жители, несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами.