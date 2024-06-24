Послу США в Москве сделали демарш после атаки ВСУ на Севастополь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в Министерство иностранных дел РФ после атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, говорится в сообщении МИД. Дипломату был сделан демарш.

Послу заявили, что США несут равную с Киевом ответственность за ракетный удар по Крыму. В ведомстве также отметили, что РФ намерена принять ответные меры из-за поощрения ударов ВСУ по российской территории со стороны Вашингтона.

Подчеркнуто, что США, которые ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, в т.ч. использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, <...> несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных во время атаки Вооруженных сил Украины по Севастополю в Крыму, а также во время теракта в Дагестане. Оба теракта произошли 23 июня. Как стало известно, российскому лидеру постоянно докладывали о ситуации. По последним данным, в результате теракта в Севастополе погибли пять человек, пострадали свыше 150.