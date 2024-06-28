Украина еще взвоет. Как Россия ответит на удар по пляжу в Севастополе

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Подполье Николаева сообщило об ударах по району, откуда предположительно 23 июня шел обстрел Севастополя. Координатор движения Сергей Лебедев утверждает, что в районе атаки произошла серия взрывов, а также были замечены многочисленные машины скорой помощи. Россияне считают эти «удары возмездия» недостаточными: в соцсетях они призывают к более жесткому ответу на действия Киева. Как Россия отомстит за Севастополь и можно ли предотвратить новые удары ВСУ по гражданским — в материале NEWS.ru.

«Удар возмездия» под Николаевом

По словам Сергея Лебедева, около 21:45 в четверг обстрелу подверглись окрестности аэродрома Кульбакино неподалеку от сел Шевченково и Котлярово в Николаевской области. Местные жители сообщили о «сдвоенном взрыве». Координатор подполья предположил, что в ходе атаки был поражен склад с боекомплектом для реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Прилет был с мощной детонацией. Сам взрыв слышали во всем городе, даже в самых отдаленных частях от места прилета. Известно, что в Шевченково находилась одна из пусковых установок, которые бьют по Херсонской области и Крыму. В день обстрела пляжа в Севастополе эта установка тоже работала», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Очевидцы рассказали о десятке машин скорой помощи, замеченных в районе атаки. Отмечается, что кареты держали на блокпосте, пока с места происшествия не выехали три экипажа военных медиков. «Военные скорые увозят или высшие офицерские чины ВСУ, или важных иностранных специалистов», — пояснил подпольщик.

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким подтвердил данные о взрыве рядом с Николаевом. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в своих соцсетях назвал предполагаемую атаку «ударом возмездия» за Севастополь. Однако его подписчики выразили мнение, что ответ должен быть более масштабным. «Хорошо, но мало», — пишут одни пользователи. «Это как пушкой по воробьям. Надо бить по городам», — отмечают другие.

Фото: МО РФ

Что известно об обстреле Севастополя

23 июня МО РФ сообщило об атаке ВСУ на Севастополь. В ведомстве рассказали, что по городу выпустили пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре боеприпаса были сбиты, еще один взорвался в воздухе. В результате падения обломков погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пострадали более 150, из них 82 понадобилась госпитализация. Директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский сообщил, что в городе повреждены более 30 домов и свыше 20 машин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По данным на 28 июня, в севастопольских больницах остаются 33 пострадавших при атаке. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что среди них семеро детей. На лечение в ведущие медицинские учреждения Москвы направлены еще 22 человека — 12 детей и десять взрослых, добавил он.

Министерство иностранных дел России заявило о причастности Запада к трагедии в Севастополе. Глава ведомства Сергей Лавров отметил: поставленное Киеву американское вооружение «не может быть использовано без прямого участия военных США, включая спутниковые возможности». «Причастность Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению», — сказал министр на встрече с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ

Что Украина и Запад сказали о теракте

Пентагон заявил, что пляж Севастополя не был целью удара ВСУ. По словам официального представителя ведомства, украинские войска преследовали другую задачу. В министерстве также добавили, что Украина самостоятельно выбирает мишени для атак.

Однако Киев не отрицает, что удар по Севастополю был умышленным. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале написал, что в Крыму не может находиться «никаких пляжей и туристических зон» или иных «фиктивных признаков мирной жизни». «Крым — это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими», — утверждает он.

В МИД РФ сравнили заявления Подоляка с концепцией гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что украинские власти демонстрируют чудовищную ненависть к жителям Крыма и новых регионов России, даже не стесняясь в формулировках. «Заявление, которое сделал Подоляк, должно сейчас изучаться и юристами, и историками. Кстати говоря, и психиатрами в том числе», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Капитан I ранга, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что слова Подоляка демонстрируют всю сущность украинского режима и его западных партнеров. «Все это поддерживают Соединенные Штаты со своими союзниками. Они продолжают готовить ракеты, ждут передачи истребителей F-16. Наша задача — по возможности предотвратить новые атаки», — считает он.

Фото: МО Украины

Повторятся ли удары ВСУ по России

Член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин в беседе с NEWS.ru не исключил повторения трагедии. «Нужно исходить из того, что количество ракетных ударов противника будет увеличиваться. Пик этой активности, на мой взгляд, придется на начало использования врагом поставленных США самолетов F-16, являющихся носителями такого ракетного оружия. Противодействие ракетным атакам будет приводить к падению ракетных обломков на гражданские объекты», — объяснил сенатор.

Под удары попадет не только Крымский полуостров, выразил мнение Дандыкин. «ВСУ будут бить по Крыму, по Крымскому мосту. Кроме того, они уже наносят удары по остальным территориям — Белгородской области, Брянску. Их единственный инструмент — это террор. Думаю, что в скором времени мы должны будем признать киевский режим террористическим со всеми вытекающими последствиями», — предположил эксперт.

Россия должна принимать меры, чтобы лишить ВСУ возможности наносить чувствительные удары, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, для этого следует лишить противника «глаз» — то есть найти способ сбивать украинские дроны.

«Минобороны уже приняло решение жестко реагировать на появление над Черным морем американских разведывательных беспилотников. Ведь ясно, что именно они намечают цели для терактов, таких, как случился на пляже в Севастополе. Более того, даже пусковыми установками ATACMS управляют, как нам известно, специалисты из Пентагона, а вовсе не украинские военные», — заметил парламентарий.

Фото: Sra Duncan C. Bevan/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press Истребитель F-16

Как Россия будет мстить за Севастополь

Удар ВСУ по Севастополю — это акт «подлой агрессии», написал в своем Telegram-канале глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Он пообещал, что обстрелы мирных городов России не останутся безнаказанными. «Каждая смерть россиянина будет отомщена. А заокеанские кураторы не смогут отстраниться от ответственности», — добавил он.

Какой будет эта месть? В беседе с NEWS.ru военный корреспондент Александр Коц выразил мнение, что Москве не следует действовать методами Киева — например, бить по пляжам в Одессе. «Мы не должны действовать в отместку. У нас должна быть рутинная работа по уничтожению военной и критической инфраструктуры противника. Не должно быть так, что они ударили по НПЗ, а мы ударили в ответ. Нашим ежедневным приоритетом должно быть уничтожение военной, промышленной и энергетической инфраструктуры Украины, невзирая на то, какие удары она наносит по нашей территории», — считает он.

Коц также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о возможности ударов по Западу «чужими руками». Глава государства сказал, что РФ оставляет для себя возможность передавать дальнобойные высокоточные типы вооружений в «чувствительные регионы».

Дандыкин подчеркивает: решение о «возмездии» для ВСУ за атаку по Севастополю может принять только верховный главнокомандующий. Он напомнил, что Россия уже наносит удары по украинским военным объектам. «Мы бьем по противнику — его складам и всему остальному. Но мы не задеваем ни пляжи, ни мирные дома — это то, что нас отличает от ВСУ. Россия решает свои задачи на передовой, где сражаются наши ребята», — пояснил военный эксперт.

По мнению члена Совета Федерации Валерия Джабарова, Киев пытается заставить Россию нанести ответные удары, чтобы назвать ее агрессором. В разговоре с NEWS.ru он назвал украинское руководство «натуральными провокаторами». «Надо добивать врагов, откровенно говоря, для того чтобы в Крыму люди жили спокойно и могли отдыхать. Надо отсечь Украину от Черного моря, чтобы они просто не могли достать. Одесская, Николаевская области должны быть отсечены от Украины. Иначе это будет продолжаться», — отметил он.

Рогозин полагает, что у РФ есть два способа противодействовать ударам противника. Первый — необходимо налаживать работу систем предупреждения населения о ракетном нападении и повсеместно обустраивать бомбоубежища и укрытия. Второй заключается в уничтожении радиотехнических средств разведки и наведения ракетных систем и авиации ВСУ, перечислил сенатор. «Что касается мщения, то оно не должно быть разовой акцией. Надо не мстить врагу демонстративно и от случая к случаю, а обеспечить нашу армию резервами, снарядами и современными средствами вооруженной борьбы», — заключил он.

Читайте также:

Удар ВСУ по пляжу в Крыму. Каких еще страшных преступлений ждать от Киева

Аэродром Староконстантинов: главная взлетка для F-16. Когда его уничтожат?

У ВСУ появятся умные бомбы. Чем это опасно для России