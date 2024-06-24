«Надо добивать врагов»: в Совфеде ответили на заявления Подоляка о Крыме Сенатор Джабаров: надо отсечь Украину от Черного моря для прекращения атак

Фото: МО РФ

Украину нужно отсечь от Черного моря, чтобы прекратить атаки на Крым, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал слова главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что мирной жизни на Крымском полуострове быть не должно. По мнению сенатора, ВСУ провоцируют Россию на ответные удары.

Надо добивать врагов, откровенно говоря, для того, чтобы в Крыму люди жили спокойно и могли отдыхать. Надо отсечь Украину от Черного моря, чтобы они просто не могли достать. Одесская, Николаевская области должны быть отсечены от Украины. Иначе это будет продолжаться. Подобными атаками они просто провоцируют нас на нанесение сильного ответного удара, чтобы потом обвинять Россию и называть ее агрессором. Они натуральные провокаторы, — высказался Джабаров.

Сенатор добавил, что ВСУ наносят удары по России и ее мирным жителям исключительно ради одной цели — вызвать раздражение у населения. Поэтому, по его словам, с нынешним руководством Украины не должно вестись никаких переговоров.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS со стороны Вооруженных сил Украины, при котором пострадали более 150 человек и еще несколько погибли, не должен был произойти. Она сравнила произошедшее с потенциальным ударом РФ по пляжу во Флориде при помощи российского спутника.