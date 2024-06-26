В Пентагоне отказались считать пляж Севастополя целью ВСУ Пентагон: пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Официальный представитель Минобороны США ответил на запрос РИА Новости и подчеркнул, что, по оценкам Пентагона, пляж Севастополя не был целью ВСУ, запустивших ATACMS в сторону города. По его словам, они преследовали другую цель.

Российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц, — заявил представитель Пентагона.

Собеседник агентства подчеркнул, что Киев самостоятельно выбирает военные цели. Он также вновь отказался комментировать тот факт, что при атаке на Севастополь использовались американские оперативно-тактические ракеты.

Ранее Telegram-канал «Два майора» заявил, что опубликованные кадры атаки на пляж подтверждают версию о целенаправленной атаке Киева на гражданское население. К такому же выводу пришел Telegram-канал «Военная хроника». Его авторы отметили, что на кадрах поражающие элементы ракеты срабатывают строго вертикально, сверху вниз, что исключает версию Киева о якобы сбивании ракеты и поражении пляжа осколками.

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что украинские войска целенаправленно применили кассетные боеприпасы, чтобы не только повредить инфраструктуру Севастополя, но и спровоцировать гибель гражданских.