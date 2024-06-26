Захарова: слова Подоляка о Крыме должны изучать психиатры

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Мария Захарова

Слова советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о Крыме должны быть изучены юристами, историками и психиатрами, предложила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. До этого украинский политик заявил, что на полуострове не должно быть никаких «пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни».

Заявление, которое сделал Подоляк, должно сейчас изучаться и юристами, и историками. Кстати говоря, и психиатрами в том числе, — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что подобными словами украинские власти демонстрируют чудовищную ненависть к жителям Крыма и новых регионов России, причем даже не стесняясь в формулировках. Именно для искоренения такой «глубинной» ненависти Киева необходима денацификация, подчеркнула она.

Ранее Захарова в своем Telegram-канале отмечала, что заявление Подоляка о Крыме в точности повторяет концепцию гитлеровской Германии о зачистке территории полуострова в годы Второй мировой войны. По ее словам, «сегодня добавили американское оружие, методологию современного международного терроризма, а начинка осталась прежняя — нацизм».

До этого Минобороны России заявило, что ответственность за трагические события в Севастополе, где погибли мирные жители, несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки используются данные спутников США. В МО РФ подчеркнули, что Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь.