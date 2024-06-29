ВСУ учинили кровавую расправу над беженцами: новости СВО на вечер 29 июня

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, в результате атаки ВСУ погибли минимум семь мирных жителей. Он уточнил, что это была очередная группа людей, которые спасались из населенного пункта, где ведутся ожесточенные бои.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 29 июня, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ вытеснили еще из одного поселка в ДНР

Российская армия установила контроль еще над одним поселком в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, группировка войск «Центр» заняла поселок Шумы.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении МО.

Также ВС РФ победили в боевых столкновениях с противником в районах населенных пунктов Сокол, Ленинское, Новоселовка, Кирово и Новгородское (ДНР). На данном участке ВСУ потеряли пушку МТ-12 «Рапира», орудие М119 производства США и несколько гаубиц и боевых бронированных машин.

Кроме того, средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 и 119 дронов ВСУ. Помимо этого, противовоздушная оборона успешно поразила пять американских ракет ATACMS и 10 реактивных снарядов HIMARS.

На Харьковском направлении группировка войск «Север» дала отпор противнику в районе Нескучного, Волчанска и Липцев. Здесь ВСУ лишились танка, четырех автомобилей, трех гаубиц и до 270 военнослужащих.

Российский «Ураган» снес позиции ВСУ

Реактивные системы залпового огня «Ураган» ликвидировали командный пункт и гаубицу Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, заявили в Минобороны РФ. В послужном списке экипажа батареи РСЗО гаубицы М777 производства США, БМП М113 и другие цели.

«Цель — командный пункт. Я звоню расчетам, они получают команду к бою, выезжают и работаем. На все уходит порядка восьми минут <...>. Экипаж также принимал участие в контрбатарейной борьбе, в ходе которой уничтожил буксируемую гаубицу 2А65, находящуюся на вооружении ВСУ», — рассказал старший офицер батареи РСЗО с позывным Урал.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Авиационные ракеты настигли замаскированную технику ВСУ

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по позициям Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщило Минобороны РФ. Ведомство также опубликовало видео слаженной работы летчиков.

«Летчики нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника, после чего выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись в место дислокации», — уточнило МО.

Сотни погибших в рядах ВСУ и одна «убитая» Brаdley

Вооруженные силы России подбили украинскую боевую машину пехоты Brаdley американского производства на Авдеевском направлении, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, боевое столкновение произошло в районе села Сокол, передает ТАСС. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«Вблизи села Сокол подбита очередная единица Brаdley», — заявил Кимаковский.

Советник главы республики добавил, что украинские войска также понесли большие потери в ходе боев за населенный пункт. Как утверждает Кимаковский, количество погибших под Соколом солдат ВСУ исчисляется сотнями.

Поток западных денег для ВСУ иссякает

Финансовая помощь Украине со стороны союзников достигла минимума с начала спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин страны. Агентство выяснило, что на данный момент инвестиции в бюджет государства составляют €1,9 млрд. При этом ранее на Украину поступало по €2,9 млрд ежемесячно.

В 2022 году бюджет страны пополнялся 17 странами, наибольшую помощь из которых оказывали США. В 2023 году Украину финансировали уже 13 стран. В этот период крупнейшим донором стал Евросоюз. В этом году помощь Украине присылают лишь пять стран и ЕС.

Примечательно, что за 2022 и 2023 год не было ни одного месяца, в который Украине поступило бы менее миллиарда евро. В 2024 год таких месяцев оказалось три. При этом в мае Украина не получила ни копейки иностранной помощи.

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