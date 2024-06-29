Иностранная помощь Украине достигла минимума с начала СВО

Фото: МО Украины

Финансовая помощь Украине со стороны союзников достигла минимума с начала спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин страны. Агентство выяснило, что на данный момент инвестиции в бюджет государства составляют €1,9 млрд. При этом ранее Украине поступало по €2,9 млрд ежемесячно.

В 2022 году бюджет страны пополнялся 17 странами, наибольшую помощь их которых оказывали США. В 2023 году Украину финансировали уже 13 стран. В этот период крупнейшим донором стал Евросоюз. В этом году помощь Украине присылаются лишь пять стран и ЕС.

Примечательно, что за 2022 и 2023 годы не было ни одного месяца, в который Украине поступило бы менее миллиарда евро. В 2024 год таких месяцев оказалось три. При этом в мае Украина не получила ни копейки иностранной помощи.

Ранее сообщалось, что совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил выделение нового транша Украине. Согласно обнародованной информации, размер финансовой помощи составит $2,2 млрд.

На текущий момент общий объем помощи достиг $7,6 млрд, подчеркнули представители МВФ. В то же время Украина обязана в 2024 году вернуть организации по своим долгам $2,9 млрд.