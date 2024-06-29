МВФ утвердил новый транш Украине МВФ: Украине выделят новый транш в размере $2,2 млрд

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Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил выделение нового транша Украине, следует из официального заявления МВФ. Согласно информации, размер финансовой помощи составит $2,2 млрд.

Несмотря на сложные условия, экономические показатели Украины в рамках EFF остаются высокими. Все количественные критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные контрольные показатели до конца июня были реализованы вовремя или с небольшой задержкой, — отметили в фонде.

На текущий момент общий объем помощи достиг $7,6 млрд, подчеркнули представители МВФ. В то же время Украина обязана в 2024 году вернуть организации по своим долгам $2,9 млрд.

Ранее стало известно, что правительство Эстонии планирует передать Украине около €40 млн из замороженных российских активов после принятия соответствующего законопроекта. Как обратил внимание глава комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон, Таллин считает эту сумму незначительной.

До этого Минфин Канады объявил, что в течение ближайших пяти лет выделит в рамках военной помощи Украине 1,6 млрд канадских долларов ($1,16 млрд). Власти также предоставят Киеву через Международный валютный фонд кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,74 млрд).