Канада озвучила сумму военной помощи Украине на ближайшие пять лет Минфин Канады: власти страны предоставят Украине вооружение на $1,16 миллиарда

Фото: МО Украины

Правительство Канады в течение ближайших пяти лет выделит в рамках военной помощи Украине 1,6 миллиарда канадских долларов ($1,16 миллиарда), следует из опубликованного на сайте Минфина страны проекта федерального бюджета. Власти также предоставят Украине через Международный валютный фонд (МВФ) кредит на сумму 2,4 миллиарда канадских долларов ($1,74 миллиарда), уточнили в ведомстве.

В бюджете 2024 года предлагается в течение пяти лет начиная с 2024-2025 годов выделить 1,6 млрд долларов министерству национальной обороны (Канады — ред. NEWS.ru) для предоставления летальной и нелетальной военной помощи Украине, — следует из документа.

Ранее министр национальной обороны Канады Уильям Блэр отметил, что страна выделит свыше 40 миллионов канадских долларов ($29,5 миллиона) на закупку вооружения для ВСУ в рамках чешской инициативы. Оттава также передаст Киеву приборы ночного видения на сумму в 7,5 миллиона канадских долларов ($5,5 миллиона) и более 800 дронов.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о решении Белого дома передать Украине новый пакет военной помощи на $300 миллионов. В него вошли артиллерийские снаряды и управляемые ракеты. Салливан отметил, что это стало возможным благодаря контрактам и договоренностям, которых достиг Пентагон для восполнения запасов вооружений ВСУ.