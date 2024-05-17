Украина может получить около €40 миллионов из российских активов от Эстонии

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Правительство Эстонии планирует передать Украине около €40 миллионов из замороженных российских активов после принятия соответствующего законопроекта, сообщает телеканал Freedom со ссылкой на заявление главы комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсона. При этом он подчеркнул, что Таллин считает эту сумму незначительной.

Сумма не так велика. Мы говорим примерно о €40 миллионах, — заявил Михкельсон.

Как сообщалось ранее, парламент Эстонии утвердил закон, позволяющий изымать замороженные российские активы в пользу Украины. Против его принятия выступили всего трое парламентариев, за — 65 человек. Изъятые средства предполагается использовать для «предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине», заявил председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Террас.

В свою очередь представители Международного валютного фонда предостерегают страны Запада от изъятия замороженных активов России. По словам директора МВФ по коммуникациям Джули Козак, это приведет к подрыву мировой валютной системы. Решения об изъятии активов должны принимать соответствующие судебные инстанции и юрисдикции, считает она.