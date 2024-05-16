В МВФ предупредили о рисках от изъятия российских активов МВФ допустил подрыв мировой валютной системы из-за изъятия активов России

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Конфискация замороженных российских активов Западом может подорвать мировую валютную систему, ответила на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. По ее слова, подобные решения должны принимать исключительно соответствующие судебные инстанции и юрисдикции.

Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы, — сказала Козак на брифинге.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти намерены использовать полученные от конгресса полномочия для конфискации замороженных российских активов. Он отметил, что Вашингтон работает на тем, чтобы передать их Украине. Для этого страна работает с партнерами по объединению G7, отметил госсекретарь.

Парламент Эстонии, в свою очередь, на заседании 15 мая утвердил закон об использовании замороженных активов России для поддержки Украины. За инициативу проголосовали 65 членов парламента, против — три.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, комментируя возможность конфискации российских активов, заявил, что представители политических кругов стран Запада начали оценивать все риски, которые может вызвать такой шаг. По его словам, Москва может ответить на изъятие как симметрично, так и асимметрично.