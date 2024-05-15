В Эстонии приняли закон о передачи Киеву замороженных российских активов

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Парламент Эстонии на заседании 15 мая утвердил закон об использовании замороженных активов России для поддержки Украины, пищет Postimees. По данным издания, за инициативу проголосовали 65 членов парламента, против — три. Отмечается, что изъятые российские средства можно использовать в качестве «предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине».

Компенсация военного ущерба не может ложиться на плечи Украины и ее союзников. Россия виновна в причинении ущерба, и она должна нести эту ответственность, — объяснил председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Террас.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что администрация Соединенных Штатов намерена использовать полученные от Конгресса США полномочия для конфискации замороженных российских активов. Он отметил, что Вашингтон работает, чтобы передать эти средства Украине. По словам чиновника, США хотят, чтобы замороженные активы РФ были использованы «на благо Украины».

При этом представитель Госдепа Мэттью Миллер до этого отмечал, что прогресс по конфискации российских активов пока отсутствует. Этому не поспособствовал даже принятый закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия, добавил он.