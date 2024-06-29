ВСУ расстреляли беженцев во время эвакуации из Торецка Кимаковский сообщил о гибели семерых беженцев при обстреле ВСУ Торецка

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, в результате атаки ВСУ погибли минимум семь мирных жителей.

Это была очередная группа беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка, где идут ожесточенные бои. Погибли по меньшей мере семеро мирных жителей, — отметил Кимаковский.

Ранее военный корреспондент Александр Коц предположил, что город Торецк станет новой точкой напряжения для ВСУ после того, как ВС России заняли поселок Шумы. По его словам, украинская сторона спешно готовится к обороне. Журналист объяснил, что Торецк — крупный логистический узел ВСУ, располагающийся на важном перекрестке. Он открывает возможность наступления на Нью-Йорк с севера, а также на северо-запад в сторону Константиновки.

В Минобороны РФ до этого сообщили, что российские силы взяли под контроль населенный пункт Раздоловка в ДНР. В ведомстве уточнили, что сделали это бойцы подразделения Южной группировки войск. Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. В целом за неделю совокупные потери украинских войск составили почти 14 тысяч человек.