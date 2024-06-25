Военкор назвал новую точку напряжения для ВСУ Военкор Коц: Торецк станет новой точкой напряжения для ВСУ

Фото: МО Украины

Новой точкой напряжения для ВСУ станет город Торецк после того, как ВС России заняли поселок Шумы, написал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, украинская сторона спешно готовится к обороне.

ВСУ спешно готовят его к обороне, а власти начали принудительную эвакуацию населения. <...> Вероятно, последние перестановки в украинском генералитете — в частности, снятие с должности командующего ВСУ Юрия Содоля — связаны с тяжелым положением украинской армии на Торецком направлении, — заявил Коц.

Он отметил, что город находится под контролем ВСУ с 21 июля 2014 года. Военкор привел заявление главы военной администрации региона Вадима Филашкина, который утверждает, что 22–24 июня город покинули около 500 человек.

В то же время штурм Торецка представляется непростой задачей, утверждает журналист. Он объяснил это тем, что там располагается несколько крупных промышленных предприятий, в том числе Дзержинский фенольный завод. Коц выразил уверенность, что Киев будет использовать промзоны в качестве узлов обороны.

Военкор подчеркнул, что Торецк — крупный логистический узел ВСУ, располагающийся на важном перекрестке. Он открывает возможность наступления на Нью-Йорк с севера, а также на северо-запад в сторону Константиновки.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что ВС РФ взяли под контроль село Шумы на Артемовском направлении в ДНР. По его данным, российским бойцам также удалось отбить у украинской армии две искусственные высоты западнее населенного пункта.