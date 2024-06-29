Залп «Искандера-М» в щепки разнес позиции ВСУ: новости СВО на утро 29 июня

Фото: МО РФ

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил украинский ЗРК С-300ПС в Одесской области, сообщила пресс-служба Минобороны. Там отметили, что позиция, по которой нанесли удар, находилась в населенном пункте Великодолинское. В результате удалось ликвидировать радиолокационную станцию РПН, низковысотный обнаружитель и кабину боевого управления.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 28 июня, читайте в материале NEWS.ru.

«Искандер» поразил ангар ВСУ с американской РСЗО

ВС России с помощью ОТРК «Искандер-М» поразили в зоне проведения СВО ангар ВСУ, в котором базировались американская пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS, сообщило Минобороны РФ. Ведомство также представило видео работы российской армии.

На представленном видео заметно, что операторы некоторое время «ведут» цель, разъезжающую по дороге. После того как РСЗО оказалась внутри ангара, «Искандер-М» нанес ракетный удар. Затем произошла повторная детонация, над постройкой образовался «гриб» из огня и дыма. В итоге российской армии удалось уничтожить личный состав, MLRS, автомобиль сопровождения и транспортно-заряжающие авто с боекомплектом.

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Российские военные создали полуподземную пекарню под Херсоном

Российская армия создала на Херсонском направлении полуподземную замаскированную пекарню и организовала из нее доставку на квадроциклах свежего хлеба на передовые позиции ВС РФ у Днепра, передает Минобороны России. Военный повар с позывным Боба рассказал, что из-за активных действий FPV-дронов противника бойцам приходится задействовать быстрый и маневренный транспорт.

По его словам, в день пекарня производит около 100–150 килограмм хлеба на батальон. Он попадает в руки бойцов на передовой еще горячим, чему они очень рады, заметил собеседник агентства.

Мирная жительница погибла при атаке беспилотника ВСУ на ДНР

Жительница поселка Красный Партизан погибла в результате атаки ВСУ, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточняется, что трагедия стала последствием сброса с беспилотника взрывоопасного предмета. По информации центра, жертвой оказалась женщина 1961 года рождения.

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Суражским районом, заявил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Губернатор отметил, что разрушений в результате неудавшейся атаки ВСУ не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы быстро выехали на место инцидента.

Фото: МО РФ

В Севастополе уничтожили неразорвавшиеся фрагменты ATACMS

Не сдетонировавшие после обстрела ВСУ фрагменты ракеты ATACMS были уничтожены в районе пляжа «Учкуевка», информировала пресс-служба департамента общественной безопасности города Севастополя. По данным ведомства, в операции участвовали 35 сотрудников различных служб и ведомств.

В результате ликвидации суббоеприпасов ущерб гражданам и территории был исключен. При уничтожении фрагментов также было задействовано семь единиц спецтехники и два беспилотника, уточнили в департаменте.

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