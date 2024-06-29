ПВО уничтожила дрон ВСУ над Брянской областью Богомаз: беспилотник ВСУ сбили над Суражским районом Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Суражским районом, заявил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — уточнил глава области.

Ранее российская ПВО дважды за ночь, 28 июня, отразила атаки Вооруженных сил Украины на Брянскую область. Сначала были уничтожены три беспилотника ВСУ над Трубчевским районом. Спустя примерно час были нейтрализованы еще два дрона — над Трубчевским и Навлинским районами. Никто не пострадал, разрушения также не были зафиксированы.

До этого два человека погибли при подрыве на мине в Климовском районе Брянской области. Богомаз уточнил, что они зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности. Один житель получил ранение.