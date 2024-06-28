Три беспилотника ВСУ сбили над российским регионом Богомаз: ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Трубчевским районом Брянской области

Фото: МО Украины

Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила три беспилотника ВСУ над Трубчевским районом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его информации, пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — следует из заявления.

Ранее в Сети появились кадры одного из дронов в небе над Тверской областью. Как утверждалось, они были сделаны ночью в Редкино. Перед этим в правительстве региона указали, что беспилотный летательный аппарат сбили в Конаковском муниципальном округе. Спустя час появилась информация, что средства ПВО сбили еще один дрон над областью. О пострадавших не сообщалось.

До этого в Минобороны России объявили, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских беспилотников над несколькими регионами страны. В частности, над территорией Тверской области поражены четыре БПЛА. Также два дрона подбили в Московской области и один — в Белгородской.