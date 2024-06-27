ПВО за ночь уничтожила семь дронов ВСУ над российскими регионами Минобороны РФ: ПВО уничтожила дроны ВСУ над Тверской и Московской областями

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили семь украинских беспилотников над несколькими регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были сбиты над Тверской, Московской и Белгородской областями.

Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей, — следует из заявления.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что Вооруженные силы Украины атаковали движущийся КамАЗ сельскохозяйственного предприятия, для этого они использовали FPV-дрон. По его словам, инцидент произошел на автодороге Архангельское — Муром Шебекинского городского округа. В итоге пострадал водитель. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и ноги.

Минобороны в свою очередь уточняло, что в ночь на 25 июня дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией России перехвачены 30 беспилотников. Как обратили внимание в оборонном ведомстве, наибольшее число летательных аппаратов было ликвидировано над Белгородской областью — 29 дронов.