Залп «Искандера-М» уничтожил украинский ЗРК С-300 в Одесской области Минобороны: ВС РФ уничтожили ракетой «Искандер» ЗРК С-300 под Одессой

Фото: МО РФ

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил украинский ЗРК С-300ПС в Одесской области, сообщила пресс-служба Минобороны. Там отметили, что позиция, по которой нанесли удар, находилась в населенном пункте Великодолинское. В результате удара удалось уничтожить радиолокационную станцию РПН, низковысотный обнаружитель и кабину боевого управления.

По вскрытой позиции зенитного ракетного комплекса ВСУ С-300ПС расчетом ОТРК «Искандер» ВС РФ нанесен ракетный удар. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее ВС России с помощью ОТРК «Искандер-М» поразили в зоне проведения СВО ангар ВСУ, в котором базировались американская пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS. Минобороны РФ также представило видео работы российской армии. На кадрах видно, что операторы некоторое время «ведут» цель, разъезжающую по дороге. После того как РСЗО оказалась внутри ангара, «Искандер-М» нанес ракетный удар, а затем произошла повторная детонация, над постройкой образовался «гриб» из огня и дыма.

До этого расчет самоходной артиллерийской установки из Центрального военного округа успешно уничтожил американский танк M1 Abrams Вооруженных сил Украины с помощью модернизированного управляемого снаряда «Краснополь». Заряжающий снаряды с позывным Ержик рассказал, что работа шла устойчиво и сосредоточенно.