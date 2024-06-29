В ДНР женщина погибла при атаке беспилотника ВСУ СЦКК: женщина погибла при сбросе взрывоопасного предмета дроном ВСУ в ДНР

Фото: МО Украины

Жительница поселка Красный Партизан погибла в результате сброса с беспилотника ВСУ взрывоопасного предмета, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По их информации, инцидент произошел накануне, жертвой стала женщина 1961 года рождения.

По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 июня по состоянию на 23:00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Красный Партизан: сброс ВОП с БПЛА: по улице Гагарина, 9 погибла женщина 1961 года рождения, — заявили в ведомстве.

Ранее дежурные средства ПВО России за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, объявили в Минобороны РФ. Дроны были перехвачены над Ростовской, Курской, Воронежской, Смоленской и Брянской областями. Девять БПЛА сбили над территорией Смоленской области, два — над Курской областью и по одному — над Воронежской и Ростовской областями.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал, что Вооруженные силы Украины атаковали движущийся КамАЗ сельскохозяйственного предприятия, для этого они использовали FPV-дрон. По его словам, инцидент произошел на автодороге Архангельское — Муром Шебекинского городского округа. В итоге пострадал водитель.