Военэксперт оценил вероятность прибытия «подземных войск» КНДР в зону СВО Военэксперт Матвийчук: инженерные войска КНДР не будут участвовать в СВО

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Инженерные войска КНДР не будут принимать участие в специальной военной операции на Украине, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что прибытие «подземных войск» Северной Кореи в зону боевых действий просто не соответствует интересам России. Он при этом допустил, что в рамках политического обмена подразделения КНДР могут приезжать в РФ.

В рамках политического обмена это возможно, но чтобы пришли северокорейские подразделения воевать на нашей стороне — разве только в волонтерском корпусе, когда они придут и подпишут контракт. Прибытие регулярной армии КНДР на официальном уровне исключено и невозможно, потому что пока это не соответствует нашим интересам, — пояснил эксперт.

Матвийчук предположил, что в западных СМИ появилась информация об участии войск КНДР в СВО из-за встречи президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он добавил, что в зоне спецоперации могут появиться только инструкторы или группы ознакомления из республики.

Я полагаю, западные СМИ, в том числе немецкие, просто идут по пути наименьшего сопротивления, полагая, раз Путин разговаривал с лидером КНДР, значит они приедут воевать. Я полагаю, возможно, инструкторы или группы ознакомления могут быть. Почему бы и нет? — уточнил Матвийчук.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не знают о слухах касательно решения Пхеньяна отправить инженерные бригады Корейской народной армии в Донбасс. О подобных планах КНДР ранее сообщал американский Институт изучения войны.