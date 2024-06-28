В Севастополе уничтожили неразорвавшиеся фрагменты ATACMS В районе пляжа «Учкуевка» в Севастополе уничтожены части ATACMS после удара ВСУ

Фото: t.me/mchs_official/19722

Не сдетонировавшие после обстрела ВСУ фрагменты ракеты ATACMS были уничтожены в районе пляжа «Учкуевка», информировала пресс-служба департамента общественной безопасности города Севастополя. По данным ведомства, в операции участвовали 35 сотрудников различных служб и ведомств.

Сегодня в районе пляжа «Учкуевка» силами Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обезврежены несдетонировавшие суббоеприпасы кассетной боевой части ракеты, — говорится в сообщении.

В результате ликвидации суббоеприпасов ущерб гражданам и территории не был допущен. При уничтожении фрагментов также было задействовано семь единиц спецтехники и два беспилотника, уточнили в департаменте.

Водолазы продолжают обследовать территории, по которым 23 июня был нанесен удар со стороны Вооруженных сил Украины. Погибли четыре человека. Ранее владелец кафе на севастопольском пляже «Учкуевка» по имени Александр рассказал о событиях в день атаки ВСУ. По его словам, пляж атаковали пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS в 12:15. В 12:30 на пляж уже приехали сотрудники ГАИ, МЧС и медики. Эвакуация была завершена к 13:15.