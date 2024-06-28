ВСУ потеряли еще один рубеж и тысячи бойцов: новости СВО на вечер 28 июня

Фото: МО Украины

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Раздоловка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что это сделали бойцы подразделения Южной группировки войск ВС РФ. Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. В целом же за неделю совокупные потери украинских войск составили почти 14 тысяч человек.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 28 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Украинские Bradley стали мишенью для российских бойцов

Российская армия в зоне СВО прицельными ударами ликвидировала две гусеничные бронированные машины Bradley ВСУ, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его данным, в боевых машинах находился десант противника.

На представленном военкором видео заметно, что две Bradley пересекали дорогу в открытой местности, когда по ним произвели удар. После этого в небо взметнулся белый дым, а машины замерли без движения.

ВСУ «обеднели» на один Abrams

Расчет самоходной артиллерийской установки из Центрального военного округа успешно уничтожил американский танк M1 Abrams Вооруженных сил Украины с помощью модернизированного управляемого снаряда «Краснополь», сообщает РЕН ТВ. Заряжающий снаряды с позывным Ержик рассказал, что работа шла устойчиво и сосредоточенно.

«Получили установки по цели снаряда „Краснополь“. Я ввел установки на снаряд — и все, вышли, отработали», — отметил Ержик.

Военнослужащий также рассказал, что, когда он направлял снаряд, ему не было известно, что именно танк M1 Abrams стал целью расчета. По словам наводчика с позывным Кот, военные оценили возможность поразить такую «жирную цель».

Фото: Staff Sgt. Matthew Foster/Keystone Press Agency/Global Look Press M1 Abrams

Литовские наемники дорого заплатили за Зеленского

Группа литовских наемников пострадала в результате обстрела в Покровске Донецкой Народной Республики, передает портал LRT. Издание уточнило, что это произошло во время подготовки к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поехал в ДНР, чтобы сфотографироваться на передовой. Одному из наемников пришлось ампутировать ногу.

«Мужчине ампутировали ногу, и сейчас он находится в реанимации, но его состояние стабильное. Остальные трое человек контужены, один получил ранение руки», — рассказал местный активист Валдас Барткявичюс.

Несколько наемников получили легкие травмы, однако они все равно приняли решение вернуться на родину. По словам Барткявичюса, повреждения также получили автомобили, на которых военные перевозили снаряжение для украинской армии.

В Верховной раде обратили внимание на ложь властей о ВСУ

Недоученных и необстрелянных бойцов ВСУ заставляют наступать в лоб, а фактическое поражение армии подается как ротации и усиление, написала в Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, командование бездумно создает новые подразделения, не достигая ничего, кроме смертей и утилизации боевой техники. Усугубляет проблему разный уровень укомплектованности подразделений, добавила она.

«Почему это путь к поражению, а не к ротациям и усилению ВСУ (хотя на всех уровнях это подается под таким соусом). Этот подход имел место и при [экс-главкоме ВСУ Валерии] Залужном и закончился трагедиями, в частности, во время южного контрнаступления, когда наполненный новой техникой небоеспособный 10-й корпус мобилизованных, недоученных и необстрелянных людей заставляли наступать в лоб и ничего не достигли, кроме смертей и утилизации техники и боеприпасов», — написала Безуглая.

Создание новых необученных бригад приводит лишь к сдаче позиций и отступлениям, добавила она. Происходящее депутат назвала «фирменным стилем» главкома Александра Сырского, который «размазал тонким слоем» бойцов и технику по фронту.

Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Марьяна Безуглая

Власти Севастополя ждут новой атаки ВСУ

Удары Киева по Севастополю могут повториться, заявил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, которые передает РИА Новости, после атаки по городскому пляжу 23 июня пришло понимание, что украинские власти «потеряли всякие берега». Нужно исходить из новой сложившейся реальности, считает он.

«После 23 июня мы понимаем, что такая ситуация в теории может повториться снова, потому что мы видим, что украинский режим потерял всякие берега, любые ограничители и никаких стопов нет», — сказал Развожаев.

Украинские солдаты массово сдались в российский плен

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры сдачи в плен российским силам военнослужащих третьего батальона 110-й бригады ВСУ. Бойцы противника рассказывают, что их насильно мобилизовали и бросили на передовую, где они оказались в безвыходной ситуации.

По данным канала, командиры ВСУ фактически оставили своих бойцов на произвол судьбы. Те, найдя единственный шанс на спасение в плену, сложили оружие.

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