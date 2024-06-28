«Ничего, кроме смертей и утилизации»: в Раде сделали признание о ВСУ Депутат Рады Безуглая: поражение ВСУ подается как ротации и усиление армии

Фото: МО Украины

Недоученных и необстрелянных бойцов ВСУ заставляют наступать в лоб, а фактическое поражение армии подается как ротации и усиление, написала в Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, командование бездумно создает новые подразделения, не достигая ничего, кроме смертей и утилизации боевой техники. Усугубляет проблему разный уровень укомплектованности подразделений, добавила она.

Почему это путь к поражению, а не к ротациям и усилению ВСУ (хотя на всех уровнях это подается под таким соусом). Этот подход имел место и при [экс-главкоме ВСУ Валерии] Залужном и закончился трагедиями, в частности, во время южного контрнаступления, когда наполненный новой техникой, небоеспособный 10-й корпус мобилизованных, недоученных и необстрелянных людей заставляли наступать в лоб и ничего не достигли, кроме смертей и утилизации техники и боеприпасов, — написала Безуглая.

Создание новых необученных бригад приводит лишь к сдаче позиций и отступлениям, добавила она. Происходящее депутат назвала «фирменным стилем» главкома Александра Сырского, который «размазал тонким слоем» бойцов и технику по фронту.

Ранее сообщалось, что расчет РСЗО «Ураган» российской группировки войск «Запад» успешно сорвал ротацию автомобильной техники ВСУ на Купянском направлении. Личный состав на данном участке фронта работает и днем и ночью.