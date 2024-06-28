Визит Зеленского в ДНР дорого обошелся наемникам ВСУ LRT: наемники ВСУ попали под обстрел во время подготовки к встрече Зеленского

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Группа литовских наемников пострадала в результате обстрела в Покровске Донецкой Народной Республики, передает портал LRT. Издание уточнило, что это произошло во время подготовки к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поехал в ДНР, чтобы сфотографироваться на передовой. Одному из наемников пришлось ампутировать ногу.

Мужчине ампутировали ногу, и сейчас он находится в реанимации, но его состояние стабильное. Остальные трое человек контужены, один получил ранение руки, — рассказал местный активист Валдас Барткявичюс.

Несколько наемников получили легкие травмы, однако они все равно приняли решение вернуться на родину. По словам Барткявичюса, повреждения также получили автомобили, на которых военные перевозили снаряжение для украинской армии.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о ликвидации в зоне СВО двух наемников ВСУ из Шри-Ланки. Речь, по его словам, идет об Эндрю Рэнише Хьюэдже и Эндрю Джеймсе Энди. Первый был ликвидирован в декабре прошлого года в районе Артемовска, о другом достоверно не известно. По данным журналиста, Хьюэдж служил в армии Шри-Ланки, но в 2012 году вышел в отставку в звании лейтенанта.