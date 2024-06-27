Стало известно о ликвидации двух наемников ВСУ из Шри-Ланки Поддубный: ВС РФ ликвидировали двух наемников ВСУ из Шри-Ланки

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации в зоне СВО двух наемников ВСУ из Шри-Ланки. Речь, по его словам, идет об Эндрю Рэнише Хьюэдже и Эндрю Джеймсе Энди. Первый был ликвидирован в декабре прошлого года в районе Артемовска, другой — достоверно неизвестно, отмечается в публикации. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По данным журналиста, Хьюэдж служил в армии Шри-Ланки, но в 2012 году вышел в отставку в звании лейтенанта. Оба наемника дружили на родине и присоединиться к ВСУ решили, чтобы заработать.

Военкор отмечает, что власти Шри-Ланки стараются пресекать факты вербовки местных жителей для участия в боевых действиях. Однако по факту они не могут контролировать тех, кто выезжает за границу и едет на Украину, пишет Поддубный.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по складу с ракетами западного производства в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе. Согласно его сведениям, в момент прилета там находились около 10 иностранных наемников. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что группа иностранных наемников ВСУ в составе около шести человек ликвидирована в Красногоровке в ДНР. Наряду с личным составом поражено и несколько единиц техники.