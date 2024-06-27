На Западе заявили о колоссальных потерях ВСУ за одни сутки Меркурис: Украина за сутки потеряла рекордные 2,3 тысячи солдат за весь конфликт

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины 25 июня потеряли рекордное число военнослужащих в зоне спецоперации, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, Киев за сутки потерял более 2,3 тысяч солдат. Эксперт подчеркнул, что таких потерь у украинского войска не было даже в самый худший для них период — летом 2023 года.

Украинская армия на линии соприкосновения понесла потери в 2345 человек. Я уверен, что это рекордный показатель за весь период боевых действий, — отметил Меркурис.

Ранее член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет затягивать конфликт из-за давления общества. Сенатор выразил мнение, что также на резкую смену позиции украинского лидера повлияли значительные потери ВСУ.

Украинский лидер ранее признал, что страна понесла большие потери на поле боя, потому Киев не желает затягивания конфликта. Он призвал подготовить план дипломатического урегулирования в течение нескольких месяцев. Зеленский также отметил, что у Киева и Москвы не было контактов после конференции в Швейцарии. По его словам, когда механизм урегулирования будет проработан достаточно, его предоставят на изучение российской стороне.