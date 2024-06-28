Военные РФ отомстили ВСУ за обстрелы Крыма: новости СВО на утро 28 июня

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Российские военные нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово, где разведка обнаружила РСЗО HIMARS, атаковавшую Крым, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, снаряды, вероятно, попали в склад с боекомплектом для системы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 27 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали Смоленскую область

Сразу девять дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины были уничтожены над Починковским районом, объявил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, ВСУ пытались атаковать военный объект. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По предварительной информации, в результате падения обломков никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано. Все оперативные службы оперативно прибыли на место событий, отметил глава области.

Над Брянской областью за ночь отразили сразу две атаки ВСУ

Российская противовоздушная оборона уничтожила два беспилотника ВСУ над Трубчевским и Навлинским районами, заявил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно часом ранее ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ над Трубчевским районом. Богомаз тогда уточнил, что никто из мирных жителей не получил ранений.

ВСУ атаковали Белгородскую область FPV-дронами

Вооруженные силы Украины атаковали FPV-дронами несколько населенных пунктов Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его данным, среди мирных жителей пострадавших нет.

В частности, ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали частный дом в поселке Казачок Грайворонского городского округа. В результате взрыва дом и несколько хозпостроек полностью сгорели. Обошлось без жертв: дом пустовал, добавил он. Кроме того, в Краснояружском районе в селе Демидовка беспилотник сбросил взрывное устройство возле частного дома — повреждены ворота гаража и входная группа.

В Севастополе озвучили ущерб после ракетного обстрела ВСУ 23 июня

В результате обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины 23 июня оказались повреждены два многоквартирных и 36 частных домов, заявил в эфире телеканала СТВ директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. По его словам, при ударе также пострадало 24 автомобиля.

При этом директор департамента указал на продолжающийся сбор сведений об ущербе. После регистрации и оценки повреждений владельцы имущества смогут получить компенсации, констатировал он.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

Российские военные уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Харьковом

Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции и личный состав ВСУ в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что потери противника только на этом участке составили до 15 военнослужащих убитыми и ранеными.

Представители министерства подчеркнули, что в подразделениях группировки созданы маневренные группы операторов беспилотников, бойцы которых оснащены самыми современными БПЛА. Операторы ударных дронов тщательно обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели.

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