В тени Blackwater: Белый дом отправит на Украину американские ЧВК?

Фото: president.gov.ua

Чиновники в Белом доме хотят снять неофициальный запрет на отправку военных подрядчиков США на Украину. Какой вариант хотят предложить Байдену, кто такие военные подрядчики, считаются ли они наемниками?

Зачем США нужны военные подрядчики на Украине

CNN со ссылкой на четырех неназванных чиновников в администрации Байдена сообщила, что Белый дом готовит планы отказаться от де-факто запрета на отправку военных подрядчиков США на Украину. Их главной задачей там будет ремонт и обслуживание вооружения, предоставленного США. Такое решение стало бы резким изменением в политике США по Украине.

«Пока что никаких решений не принято и что-то обсуждать слишком рано. Президент Байден абсолютно уверен в своем решении не посылать на Украину американских солдат», — заявил источник.

Когда подрядчики Пентагона могут появиться на Украине

Если эту идею одобрят, то военные подрядчики США смогут появиться на Украине уже в 2024 году. Чиновники в Белом доме считают, что это ускорит обслуживание вооружения, поставленного Киеву из США. CNN напоминает, что вооружение, поставленное Штатами, получило значительный ущерб в ходе боевых действий и его приходится отправлять для ремонта в Польшу, Румынию и другие страны НАТО. Чиновники считают, что военные подрядчики точно понадобятся для обслуживания переданных ВСУ истребителей F-16. В Белом доме полагают, что это не приведет к массовому присутствию американцев на Украине: планируется задействовать всего от нескольких десятков до пары сотен подрядчиков. Не уточняется, идет ли речь о числе конкретных исполнителей или же организаций.

«Это была бы гораздо более концентрированная и продуманная поддержка Украины. У США четкие, критические интересы в области национальной безопасности, связанные с Украиной, и есть много способов снизить риск [для подрядчиков]», — заявил CNN отставной офицер ВС США Алекс Виндман, который в прошлом был в Национальном совете по безопасности США.

Фото: president.gov.ua

Кто такие военные подрядчики в США, военные они или наемники

Согласно открытым данным Конгресса США и исследовательских компаний, Пентагон, Госдепартамент и ЦРУ практически постоянно пользуются услугами военных подрядчиков по всему миру. Услуги в области безопасности поставляют частные военные компании (ЧВК). Во многих случаях их сотрудники не участвуют в боевых действиях, а охраняют важные объекты, выполняют полицейские задачи, занимаются ремонтом техники и бытовым обслуживанием военной инфраструктуры (вплоть до организации питания военнослужащих). Также бойцы ЧВК часто используются как телохранители для особо важных персон.

TRT World отмечает, что никакой принципиальной разницы между понятиями «наемник» и «военный подрядчик» нет: и те и другие работают за деньги и выполняют заказы как госструктур, так и частных лиц.

Исследование GIS отмечает, что в XX и XXI веках произошел взрывной рост применения услуг ЧВК в США: если во время Первой мировой на 2 млн американских солдат приходилось 85 тыс. наемников, то во время войны в Корее на 400 тыс. военнослужащих приходилось 156 тыс. наемников.

В Афганистан США отправили больше военных подрядчиков, чем военнослужащих, — 112 тыс. против 79 тыс. В 2006 году количество наемников США в Ираке оценивалось The Washington Post как «не менее чем 100 тысяч». В Африке Госдепартамент и Пентагон вынуждены были нанять сразу три ЧВК — Military Professional Resources Inc., DFI International и Logicon, — чтобы тренировать ополчение тех африканских государств, которые они поддерживали.

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