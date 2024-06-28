«Высокий профессионализм»: ВС РФ дронами разгромили позиции ВСУ МО: ВС РФ уничтожили замаскированные позиций ВСУ в Харьковской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции и личный состав ВСУ в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что потери противника только на этом участке составили до 15 военнослужащих убитыми и ранеными.

Благодаря высокому профессионализму операторов БПЛА группировки войск «Север» ударами FPV-дронов удалось уничтожить блиндажи на взводном опорном пункте, — заметили в ведомстве.

Представители министерства подчеркнули, что в подразделениях группировки созданы маневренные группы операторов беспилотников, бойцы которых оснащены самыми современными БПЛА. Операторы ударных дронов тщательно обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели.

Ранее российские силы нанесли групповой удар по украинским аэродромам, на которых Киев планирует разместить самолеты западных стран. В Минобороны России подчеркнули, что атака производилась высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и беспилотниками. Все назначенные цели, по данным военного ведомства, поражены.

Кроме того, как выяснил МК.RU, украинские военные не могут противостоять наступлению ВС России в ДНР и готовятся к сдаче Торецка, Красногоровки, Очеретино и Красного Лимана. По данным издания, российское наступление успешно развивается на полосе шириной около 110 километров.