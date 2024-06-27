Названы города, которые Украина готовится сдать в ДНР MK.RU: Украина готовится сдать четыре города в ДНР

Фото: МО РФ

Украинские военные не могут противостоять наступлению ВС России в ДНР и готовятся к сдаче Торецка, Красногоровки, Очеретино и Красного Лимана, сообщает МК.RU. По данным издания, наступление успешно развивается на полосе шириной около 110 километров.

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины не надеется остановить российских военных северо-западнее Донецка, поэтому готовится сдать четыре города. По информации издания, с 24 июня в Торецке нет электричества, что мешает военным использовать приборы и оборудование.

Ранее начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, военный эксперт Сергей Хатылев указал, что российская армия после занятия Часова Яра в ДНР выйдет на оперативный простор. Однако это не откроет дорогу на Киев или другие крупные города, резюмировал он.

До этого 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которую перебросили под Часов Яр, сообщила, что столкнулась с «чрезвычайно сложной» ситуацией в городе и прилегающих районах. В подразделении признали, что ВС РФ продолжают активное наступление на данном участке. Минобороны России эту информацию не комментировало.