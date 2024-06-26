Сербия стала колонией НАТО и продает оружие ВСУ? Чем Россия ответит Вучичу

Фото: krusik.rs

Москва обсудит с Белградом поставки сербского оружия Украине, заявило Министерство иностранных дел РФ. По информации Financial Times, с начала конфликта Киев мог через третьи страны получить вооружения на сотни миллионов евро. Белград признал возможность таких поставок: президент республики Александр Вучич считает их хорошей возможностью для заработка. Как сербское оружие оказалось в руках ВСУ, повлияет ли это на отношения с Россией и что в самой Сербии говорят о политике властей — в материале NEWS.ru.

Что известно о поставках сербского оружия Украине

Россия и Сербия обсуждают угрозы безопасности и вероятные поставки сербских боеприпасов Украине, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, эта тема — «неотъемлемая часть политического диалога» Москвы и Белграда.

Ранее FT сообщила, что объем экспорта боеприпасов из Сербии на Украину составил около €800 млн. Эти данные подтвердил сербский президент Александр Вучич. В интервью изданию он отметил, что поставки товаров военного назначения идут через зарубежные государства, а названная сумма — это заработок «за два или три года». При этом Сербия не принимает ничью сторону в конфликте России и Украины, подчеркнул глава государства. «У нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге сделают с оружием — это их дело», — сказал он.

Политик также отметил: торговля боеприпасами — хорошая возможность для развития сербского бизнеса. Он обратил внимание, что производимое в республике оружие дешевле западного, поэтому общий объем экспорта может увеличиться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Кремля изучить вопрос. «Мы видели и слышали эти заявления господина Вучича. Будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями», — сказал он.

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press Александр Вучич

Какое оружие Сербии идет на Украину

Сообщения о сербском оружии в зоне украинского конфликта появились еще в феврале 2023 года. В соцсети Х были опубликованы снимки документов, свидетельствующих о поставках Киеву ракет для систем залпового огня компании Krusik. Утверждалось, что ВСУ получили 3500 реактивных снарядов калибра 122 мм. Экспортером значилась турецкая компания Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг эти сообщения. «Мы абсолютно не поставляем оружие ни на Украину, ни в Россию, но имеем право поставлять его любому, кто является законным конечным потребителем», — сказал он. Представители Krusik также отвергли обвинения и заявили об отсутствии соглашений с турецким экспортером.

МИД РФ запросил у Белграда разъяснения. Официальный представитель ведомства Мария Захарова признала, что возможность таких поставок вызывает у Москвы глубокую озабоченность. «Мы уже запросили Белград о прояснении этой позиции. Должны быть предъявлены факты и должны быть сделаны выводы, потому что это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений», — добавила она.

В апреле того же года Reuters сообщило, что Белград якобы согласился передать оружие Украине или уже ведет такие поставки. Агентство сослалось на слитый документ Пентагона: в нем в виде диаграммы были представлены «оценочные позиции» 38 стран Европы в ответ на запросы Киева о военной помощи. Вучевич тогда заявил, что Белград продает оружие третьим странам, далеким от украинского конфликта. Президент Вучич подчеркнул, что Сербия не поставит ни одной пули ни Киеву, ни Москве.

По словам научного руководителя Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, цепочка поставок вооружений может быть длинной. Не всегда государство, с которого она начинается, способно проконтролировать весь процесс, заметил он в беседе с NEWS.ru.

«Другое дело, что обычно в контрактах на поставку вооружений может быть прописан запрет на реэкспорт. То есть если страна не хочет, чтобы ее продукция попала в третьи руки, существуют юридические возможности избежать этого. Поэтому ситуацию нужно рассматривать в каждом конкретном случае — там может быть много деталей, которых мы не знаем», — пояснил политолог.

Политолог, эксперт Института европейских исследований Стеван Гайич в беседе с NEWS.ru отметил: информация о сербском оружии на Украине давно не новость. «Наши добровольцы в российской армии давно указывали на то, что сербские снаряды находятся в распоряжении Украины. Сербские патриоты, включая меня, 12 лет пишут, что Вучич ведет предательскую политику по отношению к Сербии, что он сдает интересы сербов в Республике Сербской и в Черногории, расформировал то, что осталось от сербского государства в Косово и Метохии. По сути, он ведет натовскую политику», — пояснил он.

Фото: krusik.rs

Кто пытается поссорить Сербию и Россию

После публикации FT Александр Вучич обратился к нации. Он рассказал, что некоторые рабочие на заводах республики пытались вставить в производимые гранаты и ракеты GPS-устройства, чтобы доказать факт поставок сербского оружия Украине. По словам президента, они сделали это по заданию «иностранных агентов». Теперь Белграду придется арестовать граждан, причастных к этой схеме, добавил он.

По мнению Кортунова, существует немало сил, которые хотели бы поссорить Россию и Сербию. Речь идет о всех ведущих странах Евросоюза и Соединенных Штатах, считает эксперт. Он полагает, что Запад будет активно применять к Белграду «метод кнута и пряника».

«С одной стороны, говорится о том, какие негативные последствия для Сербии будет иметь расширение или даже сохранение сотрудничества с Россией. С другой — создаются определенные стимулы для того, чтобы Белград отошел от этого партнерства. Здесь уже вопрос в том, как сербские власти оценивают национальные интересы страны и что они считают наиболее важным и перспективным», — предположил собеседник.

Стеван Гайич в свою очередь отмечает, что Белград уже действует в связке с Западом. «Сербский народ тут ни при чем. Мы являемся колонией НАТО и имеем настоящего правителя в лице американского посла Кристофера Хилла и Вучича, которого Запад привел к власти», — добавил он.

Что будет с отношениями России и Сербии

Сербия, которая не входит в НАТО и ЕС, пока отказывается присоединяться к санкциям Запада против РФ. В отличие от большинства европейских государств, она не закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Москва в свою очередь поставляет республике газ по цене примерно $300 за 1000 куб. м. При этом его средняя цена на европейском рынке превышает $400. Россия также регулярно выступает в Совбезе ООН против антисербских инициатив, связанных с ситуацией в Косово.

Фото: kremlin.ru Александр Вучич и Владимир Путин

Может ли ситуация с сербским оружием на Украине повлиять на отношения Москвы и Белграда? По оценке Кортунова, российское руководство не станет рубить с плеча.

«Москва будет предельно осторожно подходить к любым моментам, которые могли бы нанести серьезный ущерб двусторонним отношениям. У нас осталось не так много партнеров и друзей в Европе, и Сербия — это один из них. Думаю, не в интересах России сейчас раздувать эту историю», — предположил эксперт.

По мнению Стевана Гайича, важно, чтобы происходящее правильно воспринималось российской стороной. Эксперт обратил внимание на оскорбительные высказывания, которые звучат от журналистов из РФ в адрес сербского народа, в то время как Вучич продолжает пользоваться поддержкой Москвы. Политолог считает эту ситуацию несправедливой.

«Вучич ведет последовательную антисербскую и антирусскую политику, он несколько раз проигрывал вариант разрыва отношений с Россией. Единственное, что его сдерживало, — то, что сербский народ пророссийски ориентирован. В то же время нашу пророссийскую и патриотическую оппозицию душат, а любой протест — даже пророссийски настроенных патриотов — называют „майданом“. Я надеюсь, что в России поймут, что есть огромная разница между народом и властями. Сербы — единственные, кто с самого начала поддерживал СВО. Списывать действия правительства на народ — это страшно», — резюмировал он.

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