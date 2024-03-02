Что сказал про Украину хозяин самой знаменитой ЧВК в мире после «Вагнера»

Фото: Zuma\TASS

Эрик Принс

США должны прекратить поддержку Украины и не затягивать страну в НАТО, заявил создатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс. О чем предупредил один из ведущих военных бизнесменов мира, участвуют ли наемники Blackwater в конфликте на Украине, кого поддерживает хозяин ЧВК?

Что сказал Эрик Принс про Украину

Дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада бессмысленна, поскольку ведет только к истреблению украинцев, заявил основатель ЧВК Blackwater. Принс отметил в подкасте PBD Podcast, что люди в США просто плохо понимают, о чем идет речь.

«Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят „я поддерживаю Украину“, — крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте. Так что не говорите мне, какое у них мнение. Их мнение не имеет значения», — объявил Принс.

По его словам, идея принять Украину в НАТО «была плохой с самого начала».

«Нужно заканчивать с этой войной, потому что Украина сейчас демографически разрушается. Она пережевывает уже следующее поколение своей живой силы, которое нечем будет восполнить. У Украины нехватка людей, а оборонный ресурс Запада — это жалкое зрелище. В конвенциональной войне русского медведя не завалить. Так что пусть уж лучше будет некрасивый мир, чем такая красивая война», — объявил Принс.

Военный бизнесмен призвал оставить России Крым, Донецк и Луганск, «и все что угодно».

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском

«Американский налогоплательщик вовсе не обязан выделять Украине очередные $100 млрд. Тем более там коррупция. И тем более что все равно нет результата», — напомнил основатель Blackwater.

В поддержку позиции основателя Blackwater по Украине в соцсети X (Twitter) высказался американский экономист и инвестор Дэвид Сакс. Он выразил согласие с тем, что «американские налогоплательщики не должны оплачивать поражение Украины».

Его поддержал владелец платформы Илон Маск.

«К сожалению, это правда», — написал богатейший человек в мире.

Что говорил Эрик Принс про Афганистан

Как отмечает военный эксперт Борис Рожин, несколько лет назад Принс озвучивал схожие мысли по поводу вывода войск США из Афганистана. В 2017 году он предупреждал Белый дом и Пентагон, что нахождение американских войск в стране закончится катастрофой. Принс предлагал передать контроль за ситуацией в стране силам наемников, которые готов был создать «под ключ».

Ситуация в Афганистане закончилась поспешным выводом войск США в 2021 году, после прихода к власти в США президента Джо Байдена. Эвакуация из аэропорта Кабула проходила в условиях хаоса, Америка оставила в стране огромное количество вооружения и боевой техники и десятки тысяч своих сотрудников из местного населения, которым угрожали суд и казнь со стороны новых властей. Принс во время этих событий предлагал услуги по эвакуации из Кабула по $6,5 тыс. с человека.

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press Вывод американских войск из Афганистана

Есть ли наемники ЧВК Blackwater на Украине

Издание Time еще до начала СВО в 2021 году сообщало, что ЧВК Blackwater предлагала сотрудничество Киеву в разных сферах. Заключить сделку помешал уход президента Трампа. Об инструкторах Blackwater в рядах ВСУ сообщали представители ДНР в январе 2022 года — они тренировали украинский Национальный корпус в Сумах.

В сентябре 2022 года о появлении в зоне боевых действий наемников из Blackwater сообщил военкор Андрей Медведев. По его словам, они участвовали в контрударе ВСУ на Харьковском направлении.

«Есть информация, что в операции ВСУ активно участвует ЧВК Academi. Да, та самая, которая бывшая Blackwater и Эрик Принс. Причем совершенно не обязательно, что это американцы. Academi ещё в Ираке привлекала бывших военных и полицейских из Южной Америки», — объявил Медведев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где сейчас основатель ЧВК Blackwater

В интервью Asia Times основатель Blackwater рассказал, что пережил вместе со своим бизнесом несколько периодов. Так, покинув первую свою компанию (которая получила название Academi и вошла в более крупный конгломерат ЧВК), Принс создал Frontier Services Group, которая сотрудничала с Китаем и работала в Африке. С 2021 года он ушел из нее и называет себя инвестором и публицистом по военным вопросам.

В феврале 2024 года имя Принса появилось в докладе ООН по нарушению санкций: он пытался привлечь из Латинской Америки 2500 наемников для работы в богатой природными ресурсами провинции Северное Киву в Демократической Республике Конго. В провинции, которая граничит с Руандой, Угандой, Танзанией и Бурунди, уже более 30 лет идет гражданский конфликт с ожесточенным насилием. Принс летом 2023 года заключил контракт на отправку наемников в Северное Киву, чтобы противостоять бойцам вооруженной группировки племени тутси «Движение 23 марта» (M23). Ранее институт RLI утверждал, что власти ДРК наняли против М23 российскую ЧВК «Вагнер».

Также в феврале 2024 года Принс попал в СМИ из-за своих громких заявлений в подкасте Off Leash. Командир наемников заявил, что США пора вернуться к колониализму. Такой метод он предложил для борьбы с нелегальной миграцией в Америке.

«Если на свете так много стран, которые неспособны управлять собой, значит, нам пора надеть на голову имперскую шляпу и сказать: „Мы будем управлять этими странами!“ Потому что „хватит — значит хватит“, у нас тут буквально вторжение [мигрантов-нелегалов]. <...> Если что и можно сказать про Африку, так это то, что они неспособны управлять собой», — объявил Принс в своем подкасте.

Читайте также:

ЧВК «Вагнер» и Авдеевка, страх Эквадора, Часов Яр. Что будет дальше в СВО?

«Ахмат» — суперсила или TikTok-войска? Что полк Кадырова делает на СВО

«Экспорт безопасности». Чем занимаются наследники ЧВК «Вагнер» в Африке?