ВСУ готовятся сдать еще несколько городов: новости СВО на вечер 27 июня

Фото: МО Украины

Украинские военные не могут противостоять наступлению ВС России в ДНР и готовятся к сдаче Торецка, Красногоровки и Очеретино. Наступление успешно развивается на полосе шириной около 110 километров. Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины не надеется остановить российских военных северо-западнее Донецка, поэтому готовится сдать четыре города. С 24 июня в Торецке нет электричества, что мешает военным использовать приборы и оборудование.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 27 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Стало известно о начале нового прорыва ВС РФ в зоне СВО

Армия России начала новый прорыв у села Сотницкий Казачок на границе Харьковской и Белгородской областей, заявил бригадный генерал ВСУ Сергей Мельник. По его словам, которые передает украинское издание «Страна», ВС РФ действуют «диверсионными группами, а не линейными подразделениями». Минобороны России данную информацию не комментировало.

Участок находится западнее нынешнего района боев на севере Харьковской области. До этого деревня Сотницкий Казачок упоминалась в период рейдов на российскую территорию сил «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), из этого района они предпринимали попытки перейти российскую границу.

Власти Харьковской области расширят зону принудительной эвакуации

Власти Харьковской области планируют провести эвакуацию семей с детьми из нескольких населенных пунктов Купянского и Изюмского районов, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, из-за увеличения серой зоны, где идут активные боевые действия, планируется принудительная эвакуация. Он уточнил, что речь идет о десятках семей.

Аналогичные меры также планируются для 13 населенных пунктов на Боровском направлении в Изюмском районе, где проживает порядка 20 семей. Глава областной администрации отметил, что необходимо принять все меры по эвакуации, поскольку люди не хотят покидать зоны боевых действий самостоятельно. Синегубов также сообщил, что на данный момент из районов рядом с зоной боевых действий уже эвакуированы почти 12 тыс. человек.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Минобороны рассказали о ликвидации 80 военнослужащих ВСУ в Херсонской области

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Днепровское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и 13 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

Стало известно о массовом дезертирстве ВСУ под Горловкой

Шесть батальонов Вооруженных сил Украины отказались вести боевые действия и оставили позиции под Горловкой, сообщил Telegram-канал «Шепот фронта». Подробности массового дезертирства не приводятся.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович при этом заявил, что шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу и не пришли на помощь своим боевым товарищам. По его словам, подразделения ВСУ все чаще саботируют приказы командования.

Слова Арестовича о саботаже в рядах ВСУ и отказе шести батальонов идти в бой — это не более чем сказки, уверен капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru военный эксперт подчеркнул, что ситуация в зоне специальной военной операции на Украине жесткая.

Фото: МО Украины

Поддубный: ВС РФ ликвидировали двух наемников ВСУ из Шри-Ланки

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации в зоне СВО двух наемников ВСУ из Шри-Ланки. Речь, по его словам, идет об Эндрю Рэнише Хьюэдже и Эндрю Джеймсе Энди. Первый был ликвидирован в декабре прошлого года в районе Артемовска, другой — достоверно неизвестно, отмечается в публикации. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По данным журналиста, Хьюэдж служил в армии Шри-Ланки, но в 2012 году вышел в отставку в звании лейтенанта. Оба наемника дружили на родине и присоединиться к ВСУ решили, чтобы заработать.

Помогавшим прятаться от военкомов блогерам грозит тюрьма в Одессе

Служба безопасности Украины задержала семерых блогеров в Одессе, сообщила пресс-служба СБУ. Они публиковали в Telegram-каналах маршруты перемещения военкомов, чтобы помочь мужчинам уклониться от мобилизации.

Блогеры также распространяли маршруты перемещения мобильных групп военкоматов и координаты блокпостов. По данным службы, задержали семерых блогеров, их обвиняют по статье о препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

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