Россия прекратит СВО на время переговоров? Что сказали Путин и Лавров

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков/РИА Новости

Владимир Путин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о возможности прекращения спецоперации при мирных переговорах по Украине. Остановит ли Москва огонь, что об этом говорил президент РФ Владимир Путин?

Что сказал Лавров о возможном прекращении СВО

В случае переговоров по Украине Россия не станет делать пауз в боевых действиях, заявил 25 июня в Академии управления при президенте Белоруссии глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что в апреле 2022 года Россия уже имела подобный опыт, но тогда Москву обманули.

«Мы сказали, мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию. Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года», — сказал министр.

Лавров напомнил, что недавно прозвучало новое российское предложение о мирных переговорах. По его словам, реалии на земле каждый раз меняются не в пользу Киева. Он призвал всех, кто «имеет какое-то благоразумие», проанализировать «цепочку ситуаций», в которых отвергалось каждое предложение и ситуация для Украины «становилась все хуже и хуже».

Лавров находится в Минске с официальным визитом. 25 июня отмечается 32 года с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Именно в этот день в 1992 году в Минске был подписан протокол, закрепивший намерение двух независимых государств идти по пути укрепления политических, торгово-экономических и культурных связей.

Фото: РИА Новости/МИД РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами, слушателями и преподавателями Академии управления при президенте Белоруссии

Что говорил о прекращении СВО Путин

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Москва «немедленно» прекратит огонь и начнет переговоры, когда Киев организует вывод своих войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам главы РФ, которые приводил корреспондент NEWS.ru, также Украина должна заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

«Как только Киев заявит, что готов, и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений», — отметил Путин.

Также он пояснил, что Россия «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров по Украине. При этом в Москве понимают своеобразие юридической ситуации, сложившейся на Украине, однако там в любом случае есть официальные лица, с кем можно вести переговоры, добавил глава государства.

В июне 2023 года Путин на встрече с военкорами заявил, что для прекращения специальной военной операции страны Запада должны перестать поставлять оружие ВСУ. По его словам, в случае прекращения поставок Киев сам захочет сесть за стол переговоров с Москвой на любых условиях.

«Если Запад захочет завершить конфликт на Украине переговорами, им достаточно прекратить поставки вооружения на Украину», — сказал Путин.

Фото: МО РФ

Когда может закончиться СВО

Герой России командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предположил, что спецоперация может завершиться осенью 2024 года.

«Еще в 2022 году я говорил, что СВО завершится в 2024-м. Потому что к этому приведет совокупность событий, которые разворачиваются как в Америке, так и на территории Украины и в мире в целом. Я изначально прогнозировал, что это будет примерно сентябрь, к выборам в США. Я думаю, этот мой прогноз пройдет проверку временем и станет реальностью», — заявил он NEWS.ru.

Как отмечал Путин, спецоперация будет окончена, когда Россия достигнет своих целей.

«Мир между Россией и Украиной будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Это денацификация Украины, демилитаризация, нейтральный статус Украины», — заявлял российский лидер 14 декабря в ходе подведения итогов 2023 года в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также объяснял, что СВО завершится, когда Россия достигнет поставленных задач. Он отмечал, что вовлечение Запада в конфликт может затянуть его, но не изменит ход.

«Спецоперация начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что СВО будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», — высказывался представитель Кремля.

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