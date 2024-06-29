ВС России взяли под контроль еще один поселок в ДНР Минобороны: ВС России взяли под контроль поселок Шумы в ДНР

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российская армия установила контроль еще над одним поселком в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, группировка войск «Центр» заняла поселок Шумы.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение, — говорится в сообщении МО.

Также ВС РФ победили в боевых столкновениях с противником в районах населенных пунктов Сокол, Ленинское, Новоселовка, Кирово и Новгородское (ДНР). На данном участке ВСУ потеряли пушку МТ-12 «Рапира», орудие М119 производства США и несколько гаубиц и боевых бронированных машин.

Кроме того, средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 и 119 дронов ВСУ. Помимо этого, противовоздушная оборона успешно поразила пять американских ракет ATACMS и 10 реактивных снарядов HIMARS.

На Харьковском направлении группировка войск «Север» дала отпор противнику в районе Нескучного, Волчанска и Липцев. Здесь ВСУ лишились танка, четырех автомобилей и трех гаубиц.

Ранее российские военные нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово, где разведка обнаружила РСЗО HIMARS, атаковавшую Крым. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предположил, что снаряды, вероятно, попали в склад с боекомплектом для системы. Минобороны РФ информацию не комментировало.