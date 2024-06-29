Вертолет Ми-28НМ разбил позиции ВСУ авиационными ракетами и попал на видео Минобороны: экипаж вертолета Ми-28НМ разбил подразделения ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Ми-28НМ

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по позициям Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщило Минобороны РФ. Ведомство также опубликовало видео слаженной работы летчиков.

Летчики нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника, после чего выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись в место дислокации, — уточнило МО.

В кадр попал момент, как летчик вылетает на боевое задание и, достигнув цели, выпускает ракеты по позициям противника. Камера зафиксировала, как снаряды один за другим вылетают и достигают цели. Все это время летчик сохраняет спокойствие и невозмутимость.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы России подбили украинскую боевую машину пехоты Brаdley американского производства на Авдеевском направлении. По его словам, боевое столкновение произошло в районе села Сокол. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Советник главы республики добавил, что украинские войска также понесли большие потери в ходе боев за населенный пункт. Как утверждает Кимаковский, количество погибших под Соколом солдат ВСУ исчисляется сотнями.