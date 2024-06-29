Российские войска подбили БМП Brаdley на Авдеевском направлении Советник главы ДНР Кимаковский сообщил о ликвидации БМП Brаdley под Авдеевкой

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России подбили украинскую боевую машину пехоты Brаdley американского производства на Авдеевском направлении, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, боевое столкновение произошло в районе села Сокол, передает ТАСС. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Вблизи села Сокол подбита очередная единица Brаdley, — заявил Кимаковский.

Советник главы республики добавил, что украинские войска также понесли большие потери в ходе боев за населенный пункт. Как утверждает Кимаковский, количество погибших под Соколом солдат ВСУ исчисляется сотнями.

Ранее он говорил, что российские войска эвакуировали в тыл ДНР первую группу беженцев из города Торецка (Дзержинска), расположенного к северо-западу от Горловки. По словам Кимаковского, людям оказали необходимую помощь, погибших среди них нет.

До этого Минобороны России сообщило, что совокупные потери украинской армии за последнюю неделю составили до 13 820 человек. Наибольший урон живой силе ВСУ был нанесен при взятии Раздоловки в ДНР. Кроме того, российские войска нанесли 17 групповых ударов с применением беспилотников и высокоточного оружия по военной инфраструктуре и объектам энергетики Украины.