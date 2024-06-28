Стало известно и масштабных потерях ВСУ за неделю МО: ВСУ потеряли до 13 820 человек за неделю боев в зоне СВО

Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Совокупные потери украинской армии в зоне проведения СВО за минувшую недели составили до 13820 человек, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России. Уточняется, что наибольший урон живой силе противника был нанесен ходе взятия под контроль российской армии населенного пункта Раздоловка в ДНР.

Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи <…> Противник потерял за указанный период до 4410 военнослужащих, — подчеркивается в заявлении.

В ведомстве также сообщили, что в период с 22 по 28 июня российские военные нанесли 17 групповых ударов с использованием БПЛА и высокоточного оружия по военной инфраструктуре и объектам энергетики, отвечающим за снабжение предприятий и аэродромов. В числе пораженных целей также числятся логистические центры, где скапливалась техника и вооружения, переданные Украине Западом, цеха сборки дронов и места их хранения.

Ранее сообщалось, что ВС России с начала военной операции на Украине уничтожили свыше 23 тысяч единиц специальной военной техники ВСУ. Также с начала СВО было подбито 26,7 тысячи вражеских беспилотников, более 16,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 276 вертолетов и 615 самолетов.