Минобороны РФ раскрыло число уничтоженной военной техники ВСУ с начала СВО МО РФ: армия России с начала СВО уничтожила более 23 тысяч единиц техники ВСУ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

ВС России с начала военной операции на Украине уничтожили свыше 23 тысяч единиц специальной военной техники ВСУ, следует из сводки Минобороны России. Также с начала СВО было подбито 26,7 тысяч вражеских беспилотников, более 16,4 тысяч танков и других боевых бронированных машин, 276 вертолетов и 615 самолетов.

Всего <...> уничтожены: 615 самолетов, 276 вертолетов, 26704 беспилотных летательных аппарата, 533 зенитных ракетных комплекса, 16439 танков и других боевых бронированных машин, 1356 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 23008 единиц специальной военной автомобильной техники, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России, а также ракетные и артиллерийские войска за прошедшие сутки уничтожили три пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Ведомство уточнило, что вместе с машинами были ликвидированы и управлявшие ими иностранные военные.

До этого пресс-служба Минобороны РФ констатировала, что взятие населенного пункта Константиновка даст возможность российским бойцам осуществлять огневой контроль стратегической трассы на Угледар, что, в свою очередь, позволит создать предпосылки к осаде размещенного там мощного гарнизона украинской армии.