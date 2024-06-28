Группу мирных жителей спасли из охваченного боями города в ДНР Кимаковский: первые беженцы из Торецка были эвакуированы в тыл ДНР

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте

Российские военнослужащие эвакуировали в тыл Донецкой Народной Республики первую группу беженцев из города Торецка (Дзержинска), расположенного к северо-западу от Горловки, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, горожанам была оказана вся необходимая помощь.

Первую группу жителей Торецка удалось вывести к нам в тыл. Люди живы, им оказывается вся необходимая помощь, — заявил Кимаковский.

Боевые столкновения в районе Торецка активизировались в феврале 2022 года. Как отметил Кимаковский, точное количество спасенных жителей города устанавливается. Также выясняется, сколько еще людей остались в Торецке.

Ранее Кимаковский сообщал о ликвидации группы иностранных наемников в Красногоровке в ДНР. Кроме того, было поражено несколько единиц военной техники противника. Советник отметил, что по позициям иностранцев ударили ракетами ФАБ.

До этого глава областной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщал, что местные власти планируют начать эвакуацию семей с детьми из нескольких населенных пунктов Купянского и Изюмского районов. По его словам, такая мера связана с увеличением серой зоны, где продолжаются боевые действия.