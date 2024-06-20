Стало известно об уничтожении группы иностранных наемников в зоне СВО Кимаковский: группа иностранных наемников уничтожена в Красногоровке в ДНР

Фото: МО Украины

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что группа иностранных наемников уничтожена в Красногоровке в ДНР. Наряду с личным составом ликвидировано и несколько единиц техники, передает ТАСС.

Появилась информация, что в Красногоровке накрыли группу иностранных наемников. По нашим данным, парни пытались держаться в как можно более безопасных условиях. Не вышло, — сказал Кимаковский.

Он добавил, что украинские командиры помнят, для чего сюда присылают наемников, их стараются использовать максимально эффективно. Вот в один из таких удобных моментов иностранцев и накрыли наши ФАБ, сообщил Кимаковский.

Согласно данным объективного контроля, минимум шесть человек [уничтожены], — резюмировал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ в районе села Красногоровка взяли в плен гражданина Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллу, состоявшего в ВСУ в рядах 59-й бригады. Он заявил, что украинцы обманули иностранных военных: их должны были послать на охрану здания, но бросили прямо на линию огня. Монтилла посоветовал своим соотечественникам не отправляться в ВСУ.

Следственный комитет РФ до этого завершил расследование двух уголовных дел, возбужденных в отношении наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Речь идет о гражданине Латвии Атварсе Аниньше и американце Майкле-Артуре Сент-Джоне.