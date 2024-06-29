В Германии заявили о полном доминировании ВС РФ в небе над Украиной Журналист Репке: ВС России без препятствий используют БПЛА над Украиной

Фото: МО РФ

Украинские военные лишились большого количества комплексов ПВО, поэтому у российской армии есть преимущество в воздухе для использования разведывательных беспилотников, заявил в соцсети Х журналист и военный обозреватель из Германии Юлиан Репке. По его словам, такая ситуация также позволяет эффективно использовать баллистические ракеты, так как большая часть из них достигает цели.

Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов. Большинство баллистических ракет также проходят, — написал он.

Журналист обратил внимание, что поставки западных стран не покрывают потери ВСУ в системах ПВО. В завершение он предположил, что обещанные Киеву установки ЗРК Patriot придут гораздо позже, чем этого требует ситуация на поля боя. Поэтому, по его мнению, они уже не смогут помочь украинской стороне.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен сообщила, что страна объединилась еще с одним партнером для оказания военной помощи Киеву. Она также поприветствовала решение Румынии поставить украинской стороне систему Patriot, поскольку ПВО, по ее мнению, играет решающее значение для защиты Украины.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратился к странам Европы с призывом разместить ЗРК вдоль границы Польши с Украиной. Он заявил, что не понимает, почему это еще не было сделано.