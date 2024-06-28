Украина убеждает Евросоюз создать бесполетную зону AFP: Украина хочет привлечь ЕС к созданию бесполетной зоны на западе страны

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

ЗРК Patriot

Власти Украины побуждают Европейский союз создать бесполетную зону на западе страны, сообщает Agence France-Press со ссылкой на украинских чиновников и политиков. По мнению депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, государства могли бы разместить вдоль польской границы зенитные ракетные комплексы Patriot.

Я не понимаю, почему НАТО не размещает системы Patriot вдоль польской границы, — заявил Гончаренко.

Согласно публикации, Французский институт международных отношений (IFRI) организовал поездку в Киев. Она посвящена обсуждению возможности создания бесполетной зоны на Украине. По мнению Гончаренко, такой шаг позволил бы в том числе обеспечить безопасность воздушного пространства Польши.

Ранее начальник генштаба Бельгии Мишель Хофман заявил, что государство поставит Украине американские истребители F-16 до конца года, если США предоставят ей более современные самолеты F-35. Кроме того, на передачу техники Киеву также влияет наличие критически важных запчастей.

До этого президент США Джо Байден высказал мнение, что потенциальное взятие Киева российскими войсками в ходе специальной операции спровоцирует начало третьей мировой войны. По его словам, на кону находится безопасность всего мира.