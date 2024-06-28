Бельгия назвала условие своевременной поставки F-16 Украине Генштаб Бельгии: страна поставит Украине F-16 в срок, если получит F-35 от США

Фото: Sra Duncan C. Bevan/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель F-16

Бельгия поставит Украине американские истребители F-16 до конца года, если Соединенные Штаты предоставят ей более современные самолеты F-35, заявил в интервью газете Le Soir начальник генштаба страны Мишель Хофман. По его словам, на передачу техники Киеву также влияет наличие критически важных запчастей.

Два фактора влияют на поставки [F-16]: наличие критически важных запчастей, которые обеспечат оперативную готовность F-16, а также график поставок F-35, — заявил Хофман.

Начальник генштаба Бельгии добавил, что прибытие первого самолета F-35 в страну ожидается не раньше лета следующего года. Хофман также напомнил, что Брюссель уже внес вклад в создание украинского потенциала по применению F-16. Так, страна направила в Данию своих инструкторов и технических специалистов.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что переданные Вооруженным силам Украины истребители F-16 будут размещены на территории страны. По его словам, двустороннее соглашение о безопасности, подписанное лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом, подтвердило желание Вашингтона помочь Киеву обрести потенциал в виде F-16.