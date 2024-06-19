В Белом доме рассказали, где разместят поставляемые Украине F-16 Салливан: передаваемые ВСУ истребители F-16 разместят на Украине

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

F-16

Переданные ВСУ истребители F-16 разместят на территории Украины, заявил в интервью телеканалу CBS советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он напомнил, что подписанное украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом двустороннее соглашение о безопасности подтвердило желание Вашингтона помочь Киеву обрести потенциал в виде F-16.

Это должен быть потенциал, базирующийся на Украине, — уточнил представитель Белого дома.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин высказывал мнение, что украинцы смогут освоить F-16 минимум через год. По его словам, трудности возникнут из-за того, что необходимо владеть не просто английским языком, а военно-техническим английским. Кроме того, летчикам необходимо научиться не просто взлетать и садиться, но и вести воздушный бой в одиночку, в паре, звене и эскадрилье.

Эксперт считает, что украинским властям необходимо подготовить порядка 40–50 человек. Сложнее всего оборудовать аэродромы, которые являются мишенями для российских военных и постоянно попадают под обстрелы, добавил Литовкин. Вместе с этим он отмечает, что США не могут разместить предназначенные для Киева истребители в странах НАТО, поскольку они станут законными целями для российских ракет.